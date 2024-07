Dino Guadalupi approva. All’indomani della composizione dei gironi del prossimo campionato di A2 femminile, che colloca l’Hermaea Olbia nel Girone B insieme ad Altino Volley, Futura Giovani Busto Arsizio, Itas Trentino, Narconon Volley Melendugno, Nuvolì Altafratte Padova, Pallavolo Concorezzo, Tecnoteam Albese Volley Como, Trasporti Bressan Offanengo e U.S. Esperia Volley 1961, il coach interviene attraverso i canali ufficiali del club per un commento.

«La suddivisione dei gironi generata utilizzando i criteri del ranking si conferma a mio parere la via migliore per creare grande equilibrio: il Girone A probabilmente presenta un numero maggiore di squadre che puntano al salto di categoria o all'altissima classifica, il Girone B, il nostro, credo si caratterizzerà per un ampio numero di squadre di livello medio-alto molto equilibrato», spiega Guadalupi, alla quarta stagione di fila in Gallura.

«A guardare i roster e a come si è svolto il mercato mi sembra chiaro che il livello generale del campionato si sia alzato e che ci sarà grandissima competitività, cosa che onestamente mi aspettavo dopo un paio di stagioni dal Covid», aggiunge l’allenatore dell’Hermaea. «Siamo riusciti come club a stare dietro a questo processo, nonostante le tempistiche di mercato non a nostro favore. Saranno necessarie l'eccellenza nel lavoro e alte motivazioni per poter fare il massimo e ottenere il miglior risultato possibile, sapendo che gli avversari cercheranno di fare altrettanto e che ci sarà battaglia serrata su ogni campo e ogni settimana».

Aspettative? «L'idea di un campionato così equilibrato e avvincente ci deve spingere a prepararci al meglio come singoli in questa fase di off season e poi di squadra in pre season, per presentarci al 6 di ottobre pronti alla bagarre», conclude il tecnico biancoblù.

© Riproduzione riservata