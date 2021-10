La neopromossa Seap Dalli Cardillo Aragona, per cominciare. La formazione siciliana, fresca di ammissione alla A2 femminile di volley, sarà la prima avversaria in campionato per l’Hermaea Olbia. Che quest’anno sarà guidata in campo dalla neocapitana Giorgia Caforio.

Verso l’esordio. In vista del debutto stagionale, che avverrà domenica tra le mura amiche del PalaSport di Golfo Aranci a partire dalle 17, il coach Dino Guadalupi ha deciso di assegnare la fascia alla giocatrice pugliese, al terzo anno in biancoblù, forte dell'approvazione, nel corso del 37esimo e ultimo Congresso mondiale della Fivb, della norma che consente anche al libero di assumere il ruolo di capitano. “È un grandissimo onore oltreché una grande responsabilità, in primis perché dovrò sostituire una figura importante come quella di Jenny Barazza, che in questi due anni è stata un esempio di professionalità fuori e dentro al campo”, dice Caforio. “Metterò a disposizione della squadra tutto quello che ho imparato finora, a partire dalla dedizione al lavoro, dal senso di appartenenza e dal rispetto reciproco. Questa esperienza – aggiunge il libero e neo capitano dell’Hermaea, classe 1994 – arricchirà il mio percorso di crescita sia come giocatrice che come persona. Per me ora inizia una nuova sfida: non vedo l’ora che cominci la stagione”.

La vicecapitana. Nel ruolo di vicecapitano delle galluresi è stata invece scelta la schiacciatrice Ilaria Maruotti, altra giocatrice d'esperienza al terzo anno a Olbia, al pari di Caforio.

