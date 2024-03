La Millenium Brescia non è imbattibile. Non per questa Hermaea Olbia, che ieri ha espugnato il campo della Vtb Fcredil Bologna centrando la terza vittoria consecutiva e guadagnando terreno in ottica salvezza.

Il 3-1 maturato al Pala Marani di Budrio permette alla squadra di Dino Guadalupi di agganciare le emiliane in classifica a quota 25 e di mettere un piede fuori dalla zona retrocessione. Domenica in casa contro l’ormai ex capolista Brescia, detronizzata dall’Offanengo dopo lo scontro diretto perso 3-1, si va a caccia del poker. “È stata la partita difficile che mi aspettavo, ma sono contento della prestazione”, è il commento di Guadalupi. «Otteniamo un risultato rotondo, per noi importantissimo anche in termini di classifica, che rafforza la fiducia in un trend positivo di tre vittorie consecutive da 3 punti: dobbiamo proseguire su questo percorso».

L’invito del coach dell’Hermaea alla sua squadra può trasformarsi in nuovi punti pesanti al prossimo turno: contro le leonesse d’Italia le biancoblù inaugurano il girone di ritorno della poule salvezza di A2 femminile di volley. Supportate da una forma fisica e mentale che all’andata, nel match perso 3-1, non avevano. E che a questo giro farà la differenza.

