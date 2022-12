Test esterno per l’Hermaea Olbia, che domani, in occasione della 10ª giornata del campionato di A2 femminile, affronta il Montale a caccia del secondo successo di fila.

«Siamo felici di aver portato a casa la vittoria contro una squadra quotata come Mondovì: per ripeterci in trasferta sarà necessario progredire ancora sia in battuta che nella fase muro difesa», spiega il capitano Sara Tajè.

«Mi aspetto una bella partita: abbiamo entrambe bisogno di punti», aggiunge, poi, la centrale biancoblù. «Dal canto nostro, dovremo partire con l’atteggiamento giusto e cercare di imporre il nostro gioco restando focalizzate sull’obiettivo. Stiamo crescendo, e in ogni allenamento si notano dei passi in avanti. Ora – aggiunge Tajè – non ci resta che dimostrarlo anche a Montale».

Confermata l’inviolabilità del GeoPalace, le galluresi, settime in classifica con 13 punti, a +4 sul Montale, puntano a migliorare il trend in trasferta, dove hanno vinto finora una sola volta. Un passo decisivo per conquistare la zona playoff, distante al momento una lunghezza.

Si gioca nella Palestra Comunale “Vezio Magagni” di Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena. Squadre in campo alle 18.30: arbitrano Marco Pasin e Antonio Giovanni Marigliano.

