Scelto l’allenatore, il confermato Dino Guadalupi, l’Hermaea Olbia presenta il vice: lo staff tecnico biancoblù si arricchisce quest’anno della figura di Stefano Cinelli.

Il neo vice allenatore. Nella prossima stagione della A2 femminile di volley il 28enne coach affiancherà Guadalupi, con cui ha lavorato a Baronissi 3 anni fa, nella doppia veste di secondo e preparatore atletico, ruolo quest’ultimo ricoperto negli ultimi tre anni da Antonio La Licata, che il club gallurese saluta ringraziandolo e augurandogli le migliori fortune.

“Sono felice di poter lavorare di nuovo con Dino”, dice Cinelli. “Non appena mi è stata prospettata la possibilità di affiancarlo a Olbia, non ho esitato un attimo ad accettare: mi hanno parlato bene dell’Hermaea, so che è una società desiderosa di crescere e migliorare, ma che, allo stesso tempo, mantiene una dimensione quasi familiare”, aggiunge l’ex Talmassons. “Il lavoro fisico andrà impostato coerentemente alla preparazione tecnica e tattica: a partire da luglio sentirò le ragazze in modo tale che si arrivi all’inizio della preparazione nelle condizioni più omogenee possibili”.

La sua esperienza. Nato a Cetraro, in provincia di Cosenza, il 7 marzo 1994, Cinelli ha giocato a pallavolo in Serie B1 prima di intraprendere il percorso da tecnico, prima nei campionati regionali, poi in Serie A2, dove nella stagione 2018/19 ha collaborato con Guadalupi alla P2P Baronissi. Successivamente ha legato il suo destino a quello di coach Leonardo Barbieri, che ha affiancato al Talmassons nelle ultime due stagioni.

