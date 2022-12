Feste natalizie in campo per l’Hermaea Olbia, che prepara la trasferta sul campo del Club Italia, in programma lunedì, dopo il successo interno sul Lecco.

Il match di Santo Stefano inaugura il girone di ritorno della A2 femminile di volley, chiude il 2022 e manda tutti alla sosta invernale fino alla ripresa dell’8 gennaio. Che per la squadra di Dino Guadalupi avverrà tra le mura amiche del GeoPalace contro la Chromavis Offanengo, già sconfitta all’andata. Come anche il Club Italia, avversario a Santo Stefano.

Intanto, l’Hermaea si gode la qualificazione alla Coppa Italia, centrata dopo il successo sul Lecco, e i 16 punti in classifica che valgono il sesto posto nel girone A e l’aggancio alla zona promozione. «Siamo contenti della qualificazione: speriamo di fare bene anche in Coppa Italia, e magari di passare il turno», dice il direttore generale Michelangelo Anile.

«Per il prosieguo della stagione mi aspetto di confermare il trend in casa, dove si vede che abbiamo qualcosa in più, e di fare bene fuori, dove finora siamo mancati, unica pecca del girone d'andata», aggiunge l’ex coach delle galluresi. «L’obiettivo è quello di consolidare la posizione in classifica, che ci consentirebbe di fare una seconda parte di campionato più tranquilla e di conquistare la poule promozione».

