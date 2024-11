L’anno scorso, di questi tempi, l’Hermaea Olbia aveva un punto in più in classifica. Ma è anche vero che aveva giocato tre delle cinque prime partite del campionato in casa.

Quest’anno, invece, la A2 femminile di volley è iniziata con tre trasferte, e il livello medio – dicono gli esperti – si è alzato, però i chiari di luna intravisti domenica contro la Nuvolì Altafratte Padova preoccupano. A maggior ragione se dopo la brutta sconfitta interna subita dalla Futura Giovani Busto Arsizio dalla squadra di Dino Guadalupi, penultima nel Girone B con 3 punti dopo 5 giornate, era lecito attendersi un’altra prestazione. Contro un avversario peraltro non irresistibile.

Fa bene a rammaricarsi il capitano Laura Partenio, che nel post gara ha detto: «Non è stata la migliore partita della Nuvolì: avremmo potuto approfittarne ma non ci siamo riuscite». L’Hermaea fa e disfa, un copione già visto l’anno scorso che proprio per questo non può essere ripetuto quest’anno.

Intanto, c’è da tornare al successo domenica in casa contro l’Offanengo per cercare di restituire al GeoPalace la fama di fortino inespugnabile. E chissà che contro un’antagonista più attrezzato com’è la vice capolista Partenio e compagne non riescano a tenere alta l’attenzione e a centrare quel risultato che l’anno scorso, a novembre, riuscì proprio al GeoPalace contro l’Offanengo, sconfitto 3-1.

© Riproduzione riservata