A un mese di distanza dall’ultimo successo stagionale in casa del Montecchio l’Hermaea Olbia ha l’occasione di ritrovare i 3 punti a Pescara.

Domani (ore 17) la squadra di Dino Guadalupi sarà di scena sul campo del fanalino di coda del torneo, ultimo in classifica con un punto conquistato in 20 gare tra la stagione regolare e la poule salvezza di A2 femminile di volley, giunta alla 3ª giornata. Reduci dalla sconfitta interna contro Soverato, le galluresi possono accorciare sulla salvezza diretta, che dista oggi 4 punti, e risalire la china. Ma a Pescara non è concesso sbagliare, anche perché un risultato diverso dal successo pieno al Palasport “Corrado Roma” di Montesilvano potrebbe rappresentare una botta anche sul piano psicologico.

Com’è stata in parte la sconfitta al tie-break di domenica scorsa contro il Volley Soverato, una delle tante culminate quest’anno al quinto set. “Le tante sconfitte al tie-break credo che siano dovute alla mancanza di lucidità e di tecnica nei momenti più importanti, cosa che non ci possiamo più permettere in nessuna delle gare che ci aspettano da qui alla fine”, ha sottolineato in settimana Sara Fontemaggi, mvp del match con 24 punti. Una prova che la schiacciatrice biancoblù può bissare domani. Per trascinare stavolta la sua squadra verso la vittoria.

