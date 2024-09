Qualche giorno fa c'è stata una grande partecipazione al "Mennea Day", organizzato dal comitato regionale della Fidal in collaborazione con l'Us Atletica Guspini, per omaggiare l’eterno campione che per 20 circa vent’anni ha tenuto inviolato il proprio record del mondo di 19''72. Nella giornata, secondo lo spirito della manifestazione, esclusivamente gare sulla distanza dei 200 metri piani per tutte le categorie, dalle giovanili ai master. Categoria di cui “Freccia del sud” era l’assoluto campione. Durante la manifestazione, non solo il ricordo del campione barlettano Pietro Mennea: è stato ricordato anche l’assessore allo Sport di Guspini Marcello Fanari, recentemente scomparso e sempre attivo nella promozione dello sport in paese, con la consegna di una targa commemorativa alla vedova, Luana Borghesu.

Il presidente regionale della Fidal, Sergio Lai, ha espresso grande soddisfazione per la manifestazione, sottolineando l'importanza della giornata per Guspini e per l’atletica. Ha evidenziato il forte rapporto con l'amministrazione comunale, elogiando l’Atletica Guspini come una realtà consolidata, con oltre cinquant’anni di attività e risultati significativi per lo sport regionale. Anche l’assessore ai lavori pubblici di Guspini, Marcello Serru, ricorda la giornata come un successo: «Atleti di tutte le età e tante famiglie sono arrivate allo stadio per un pomeriggio piacevole che ha mostrato la nuova pista di atletica e le tante novità che stiamo portando allo stadio, tra cui la nuova illuminazione recentemente appaltata».

Tra i partecipanti, anche la velocista e campionessa olimpica Dalia Kaddari che a ottobre riprenderà la preparazione in vista dei Mondiali di Tokyo e di quelli indoor in Cina.

