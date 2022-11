Il Guspini acciuffa il primo posto nel girone A della Promozione.

Tempio e Arborea sono le prime squadre degli altri due gironi.

Nel gruppo A, l'Atletico Cagliari ha piegato l'Andromeda per 2-1, il Guspini del nuovo allenatore Cirina ha vinto per 1-0 a Cortoghiana: tre punti che valgono il primo posto. Rilancio dopo due sconfitte del Castiadas che ha vinto per 2-1 a Selargius.

La squadra di Dessì in trasferta gioca meglio che in casa. La società sta pensando all'acquisto di una punta. L'Isola Verde ha piegato l'Asseminese per 1-0. Pari (2-2) fra Villamassargia e Orrolese. Sospesa per la pioggia, Gonnosfanadiga-La Palma sullo 0-0.

Nel girone B Abbasanta-Bono 1-2, Terralba-Arborea 1-1, Tonara-Idolo 1-2, Siniscola-Paulese 3-2, Bittese-Torolì 0-1, Barisardo-Fonni 1-2, Santa Giusta-Posada 2-1. Nel girone C comandato dal Tempio, questi i risultati: Coghinas-Luogosanto 3-3, Ozierese-Stintino 1-2, Oschirese-Bonorva 0-2, Sennori-Lantieri 4-0, Thiesi-Macomerese 1-2, Tempio-Usinese 5-1, Porto Torres-Buddusò 4-1.

© Riproduzione riservata