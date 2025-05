Si è svolta oggi la trentasettesima marcialonga guspinese organizzata dall’Atletica Guspini. La manifestazione sportiva si è svolta nelle vie urbane del paese. L’evento è di valenza regionale e non solo, infatti erano presenti atleti provenienti dalla penisola. La manifestazione è inserita nel calendario regionale delle gare su strada.

La premiazione è avvenuta nello stadio comunale dove sono stati premiati uomini Oualid Abdelkader (Cagliari Marathon Club), sul versante femminile da Cinzia Meloni (Atl. Edoardo Sanna Elmas) .

Ordine di arrivo: Nella prova maschile l'SM40 Abdelkader ha preceduto i senior Mario Lagana (Atl. Edopardo Sanna Elmas) e Pierfrancesco Aru (Cagliari Atl. Leggera) seguiti da Francesco Pinna (Atl. Guspini, SM45), Christian Concas (Cagliari Marathon Club, SM35), Luigi Leotta (Atl. Edoardo Sanna Elmas, SM50), Andrea Cocco (id, SM40), Alviero Atzeni (Cagliari Marathon Club, SM55), il senior Gianluca Casula (Marathon Club Oristano) e Michele Mamusa (Podistica San Gavino, SM35).

Nelle altre categorie master i primi posti sono andati a Maurizio Oppo (Guilcer Team, SM60), Efisio Fiorini (Atl. Sinnai, SM65), Salvatore Zanda (Atl. Arbus, SM70), Gilberto Siddu (Ampa Training, SM75), Vincenzo Muntoni (Olympia Villacidro, SM80) e Carlo Porcu (Atl. Selargius, SM85).

In campo femminile Meloni (SF50, diciottesima assoluta) si è imposta su Ambra Matta (Cus Cagliari, SF35) e Anna Vacca (Atl. Arbus, SF40). Immediatamente sotto il podio Silvia Pusceddu (Ampa Training, SF45) davanti a Caterina Miscali (Atl. Dolianova, SF60) e Lorena Usai (Atl. Guspini, SF40). Successi di categoria anche per Valeria Santocono (Atl. Guspini, SF55) e Marisa Moreggio (Atl. Arborea, SF70).

Grande soddisfazione fra gli organizzatori: «La gara podistica è la manifestazione dello sport più apprezzata dei guspinesi amanti dello sport – dice Giancarlo Usai, presidente dell’Associazione - perché alla gara agonistica si affianca quella amatoriale aperta a tutti. Con la marcia longa l'atletica Guspini ha voluto far vivere una giornata di sport attivo a tutta la cittadinanza come un evento di promozione sportiva finalizzato alla valorizzazione della pratica della buona salute».

Muriel Manca, l’atleta locale che ha raggiunto importanti risultati sportivi: «L’evento, in programma con partenza e arrivo presso lo Stadio Comunale, quest’anno presenta alcune novità nel tracciato, con un percorso in parte rivisitato che attraverserà la centralissima Piazza XX Settembre e la suggestiva Via Santa Maria. Sono previsti due percorsi: uno da 10 km dedicati agli atleti agonisti e una camminata ludico-motoria di 3 km, aperta a tutti, grandi e piccini, famiglie, gruppi e scuole, per condividere il piacere del movimento in un clima di festa». Manca conclude con «un Invito a tutta la cittadinanza a partecipare, correre e camminare».

All’avvenimento annuale come consuetudine partecipano atleti di alto livello regionale che attirano l'attenzione di appassionati della disciplina. «La società col passare degli anni intende alzare il livello della partecipazione anche a livello nazionale della marcialonga considerato il fiore all'occhiello dei propri eventi», conclude Usai.

