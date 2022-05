Il cagliaritano Marcello Guidi, tesserato con Fiamme Oro Napoli e Rari Nantes Cagliari, conquista la medaglia d’argento nella seconda tappa della Coppa Len a Piombino. Si tratta della Coppa Europa di nuoto di fondo in acque libere (LEN European Open Water Swimming Championships) che si svolge in sei tappe. Nella prima tappa, a Eilat, città sulle rive del Mar Rosso in Israele, vinta da Gregorio Paltrinieri, Guidi si era piazzato in sesta posizione.

Un grandissimo risultato. Sulla distanza di 10 chilometri (sei giri da poco più di 1600 metri) ha fermato il crono in 1:50:33.8 a soli tre secondi dal francese Sacha Velly (1:50:30.2). Terzo posto per Paltrinieri (1:50:41.7). “E’ stata una gara veloce sin dal primo giro”, racconta Guidi. “Si alternavano a tirare davanti l’ungherese Kristof Rasovszky, Gregorio Paltrinieri e, ogni tanto, il francese Sacha Velly. Sono rimasto sempre nelle prime cinque posizioni senza mai perdere il contatto con chi mi precedeva. Al termine del quinto giro”, continua, “sono riuscito a girare bene le due boe interne mettendomi subito sui piedi del primo, Velly, e riuscendo a stargli attaccato. Abbiamo subito distanziato gli immediati inseguitori, Paltrinieri, Acerenza e Sanzullo. Avevamo un ritmo più forte rispetto agli altri che hanno preso anche una traiettoria diversa sul finale. Si sono messi tutti sulla sinistra, noi invece abbiamo tenuto la destra. Una scelta che si è rivelata azzeccata. Eravamo anche più veloci. Questo ci ha permesso di tagliare il traguardo con margine. Dal punto di vista organizzativo”, aggiunge, “è andato tutto bene. Ci ha inoltre agevolato il mare molto piatto e che permetteva di avere una visibilità abbastanza buona in acqua”.

Prossima tappa. E’ quella di Alghero il prossimo 21 maggio. “Spero di classificarmi nelle prime cinque posizioni”, chiude il fortissimo nuotatore sardo.

Guidi, classe 1997, lo scorso agosto ha vinto la 57esima traversata dello Stretto, grande classica del nuoto di fondo. Di recente si è classificato sesto nella cinque chilometri ai campionati europei di Budapest. Lo scorso marzo ha ricevuto la medaglia di bronzo al valore atletico per il titolo italiano di Nuoto di fondo 5 chilometri.

