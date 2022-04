Giampalo Grudina lascia la panchina del Seui Arcueri (Prima categoria, girone B). L’ex portiere del Pisa si è dimesso ad inizio settimana. Una scelta sofferta per Grudina che spiega il motivo del suo “addio”.

I motivi. “E’ da tre anni che sono alla guida del Seui”, dice, “e devo dire che mi sono trovato sempre bene. Non rimpiango nulla. Ci siamo tolti tante soddisfazioni. Ora però non ci sono più le condizioni per andare avanti. Il problema, oltre a quello logistico, è anche quello di non poter svolgere il mio ruolo al meglio. Spesso buona parte dei giocatori, per motivi di lavoro e studio, non possono svolgere gli allenamenti. Non sono abituato a lavorare in queste condizioni, con pochi elementi. Non ne vale la pena. Tutto questo si riflette sul campo e sui risultati. La condizione fisica dei giocatori è precaria e non c’è occasione di provare situazioni tecnico-tattiche. L’ho anche fatto presente alla società. Mi dispiace tantissimo, in primis per il presidente Stefano Caredda, ma non posso fare diversamente”. I gialloblù sono quartultimi e devono disputare sei incontri. La salvezza è quindi raggiungibile.

