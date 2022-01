Con l’anno nuovo si fremeva, nei tornei di serie D regionale e Promozione, per il ritorno in campo. Attesa che, invece, durerà ancora per qualche settimana, in quanto la Federbasket regionale ha imposto lo stop alle competizioni fino al prossimo 16 gennaio.

Serie D. La chiusura del girone di andata si è portato via il 2021. Un torneo equilibrato come raramente capitato nelle ultime stagioni. Al giro di boa è la coppia San Salvatore Selargius e Astro a comandare, a quota 16. I selargini, però, sono in testa in quanto hanno disputato una partita in meno e vinto lo scontro diretto (in trasferta, per 63-80). Non solo, tra i dati attuali, rappresentano la squadra con il miglior attacco (77,55 punti segnati a gara). L’Astro, in testa solitaria per buona parte del girone d’andata, invece, ha la miglior difesa del girone, con 60,40 punti subiti. Alle spalle segue il Sennori, a due punti di distanza, compagine che ha dimostrato grandi qualità. A centro classifica un quartetto formato da Oristano Basket, che ha allestito un quintetto per l’alta classifica, Genneruxi che ha nel collettivo il suo punto di forza, Elmas, l’unica ad aver sconfitto la capolista San Salvatore e per di più a domicilio, e Carbonia, secondo miglior attacco del girone e, se al completo, tra le compagini più talentuose. La parte finale della classifica è aperta dal tandem Coral Alghero-San Sperate, entrambe in grande crescita: gli algheresi hanno chiuso l’anno vincendo contro l’Astro, mentre il San Sperate ha superato il Genneruxi. Chiudono Azzurra Oristano e Assemini, destinate a dire la loro con la maturazione dei roster. Inoltre, alla ripartenza si dovrà anche fare i conti con i recuperi San Salvatore-Azzurra e Carbonia-Genneruxi.

Promozione. Nei due gironi grande equilibrio. Al sud, la Sulcis Spes non è imbattuta ma comanda, a quota 16, con 4 punti di vantaggio su Sinis (a sua volta imbattuto, vittorioso nello scontro diretto con la prima, ma con 3 gare in meno), Poetto e Condor (che hanno una partita in meno). In piena zona playoff anche Su Planu, a quota 10, inseguita dal Sinnai. Nella parte che, a oggi, varrebbe la seconda fase, anche Spirito Sportivo, Carloforte, Jolly Dolianova e Basket Quartu A. Chiudono la classifica Serramanna, Siliqua (con 4 punti) e Basket Quartu B (a quota 0). Al Nord l’imbattuta Aurea Sassari guida la classifica con 8 vittorie in altrettante gare. A 4 punti di distanza un terzetto formato da Gabetti Masters, Nuoro e Dinamo 2000. A centro-classifica ecco Demones Ozieri, Santa Croce Olbia e CMB Porto Torres. Indietro in classifica, ma con tante partite da recuperare, 80&Co. Basket (solo 6 gare disputate) e Olimpia Olbia (scesa sole 4 volte in campo). Chiudono la graduatoria Arzachena, Macomer 2.0 e Ichnos Nuoro.

