Terminato da poco più di due settimane la stagione 2021/2022, la “macchina operativa” della serie D regionale riparte in vista della prossima. Ottobre sembra essere ancora lontano, ma le società cominciano ad organizzarsi e a costruire i roster. È il caso dell’Oristano Basket, che sta mettendo a punto il suo organico; novità a livello dirigenziale, nello staff tecnico e nel gruppo che il prossimo anno prenderà parte al secondo torneo regionale.

Dietro la scrivania. La prima novità arriva in seno alla società, con l’arrivo di Giancarlo Bogo in qualità di direttore sportivo. Bogo, tecnico che in passato ha guidato Esperia, Spirito Sportivo, ma soprattutto Azzurra Oristano, agirà al fianco del confermato Roberto Sar nella costruzione della squadra. L'obiettivo è migliorare il piazzamento della scorsa stagione.

In campo. La società presieduta da Erasmo Deligia, intanto, piazza anche il primo colpo nel roster a disposizione di Sar. Si tratta di Fabio Lobina, classe ’84, in passato protagonista con le maglie di Saab Terralba, Oristano Basket, Azzurra Oristano e Marrubiu tra C nazionale, regionale e serie D. L’esterno terralbese andrà a rinforzare il reparto degli esterni che vede anche la presenza dei confermati Alessandro e Mauro Deligia. Tra i lunghi, invece, conferme anche per Diego Iacampo.

Staff Tecnico. Prende forma anche l’organico al fianco di coach Sar. La società, infatti, ha ufficializzato l’ingresso in società del preparatore atletico Alessandra Medda che, in particolare, seguirà la squadra nella fase di precampionato.

© Riproduzione riservata