Classifica sempre più corta nelle posizioni di vetta del girone Sud del campionato regionale di Promozione di basket. Al Nord la sorpresa arriva dalla sconfitta della capolista Demones, nel derby di Ozieri contro la 80&Co. Basket.

Girone Sud. La vetta della classifica vede Iglesias venire agganciata dal Jolly Dolianova; a due punti segue il quartetto composto da Spirito Sportivo, Sinnai, Sinis e Condor Monserrato. Perde ancora, dunque, Iglesias, stavolta in casa, contro Sinnai, per 60-87. Ampio divario quello al termine dei 40’, con gli ospiti sempre avanti, oltre la doppia cifra già dall’intervallo (32-46 al 20’). Seconda parte di gara con i padroni di casa a ricercare l’aggancio, ma senza successo. Nel Sinnai da segnalare anche i 21 punti di Desogus, miglior realizzatore. In testa avviene l’aggancio del Jolly che supera a domicilio il Madas Siliqua per 59-67, grazie in particolare alla buona prestazione di Mura, autore di 26 punti.

Quartetto al secondo posto che trova anche il Condor, che ha in Pongelli il top scorer a quota 12, vittorioso nello scontro diretto contro il Sinis per 56-54. Sempre agganciato alle prime posizioni anche il Poetto che, tra le mura di casa supera il Basket Quartu per 75-69. Colpo del Genneruxi, infine, che al termine di una partita combattuta batte lo Spirito Sportivo per 65-56. Migliori della gara Piras, del Genneruxi, e Stara, per lo Spirito Sportivo, a quota 17.

Girone Nord. Prima sconfitta stagionale per la Demones Ozieri che cade nel derby contro la 80&Co. Basket per 56-67. Sfida che ha visto sempre la compagine “ospite” comandare nel punteggio, sin dall’intervallo (22-31 al 20’).

Divario che si amplia nel terzo quarto (37-50) e viene gestito dal quintetto allenato da Luca Granchi nell’ultima frazione. 80&Co. che chiude anche con il miglior realizzatore, Sanna a quota 20. Alle spalle non ne approfitta la Pallacanestro Nuoro, sconfitta dall’Aurea Sassari per 69-52. Il quintetto allenato da Enrico Marongiu gioca una gara in crescendo dopo essere stata sotto nel primo quarto (16-17 al 10’).

All’intervallo il tabellone segna il +5 (31-26) e nella terza frazione il divario è in doppia cifra (51-39). Nuoresi che non reagiscono e la forbice che si allarga ulteriormente prima del fischio. Del Nuoro è il miglior realizzatore, Avila con 22 punti. Nella terza partita in programma, colpo esterno del Nulvi, che batte la Ichnos Nuoro per 56-71.

