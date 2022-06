Il Poggio Sport Village ha ospitato il torneo di qualificazione ai Campionati Italiani Under di tennis maschile e femminile, intitolato alla memoria di Matteo Cannavera, campione italiano Under 13 nel 2008 e scomparso quest'anno. Saranno tredici i tennisti sardi che parteciperanno ai Campionati in programma nella Penisola dal 29 agosto al 4 settembre.

Nell'Under 11 femminile, Sara Oppo (Quattro Mori Tennis Team) ha battuto in finale Vittoria Migliavacca (TC Cagliari) e sarà ai nastri di partenza sui campi del Tato Tennis Team di Roma. Con lei, Luca Aiolfi (Tc Portisco), che nella finale maschile ha avuto la meglio su Tommaso Nurra (Milano 26).

Nell'Under 12, volano a Milano, al Tc A.Bonacossa, la vincitrice e la finalista del femminile, Angelica Francesca Sanna (Junior Tennis Sinnai) e Giorgia Cadoni (Tc 70 Oristano), e il vincitore del maschile Daniel Frasconi del Geovillage Sporting Club (che ha battuto in finale Francesco Ceccarelli del Ct Decimomannu).

Nell'Under 13, Giorgia Rossi (Geovillage Sporting Club) ha battuto Eleonora Atzei (Quattro Mori) e scenderà in campo al Tennis Training di Foligno, mentre Eduard Andrei Draghiciu (Tc Ghilarza), che ha battuto Enrico Volpe (Milano 26), giocherà allo Sporting Club Sassuolo.

Nell'Under 14, derby targato “Milano 26” nel femminile, Carolina Giua ha battuto Aurora Deidda: insieme giocheranno sui campi dello Sport Club Nuova Casale Monferrato. Nel maschile, Leonardo Spano (Tc Solarussa) ha avuto la meglio su Christian Musselli e insieme voleranno al Tc Lombardo di Milano.

Nell'Under 15 doppietta per il Tc Cagliari, che ha vinto nel femminile con Sara Festa (che ha superato Anna Valli del Poggio Sport Village e andrà a Velletri, sui campi del Cole degli Dei) e nel maschile con Diego Pinna (che ha battuto Luca Sanna del Ct Decimomannu e giocherà al Ct Palermo).

