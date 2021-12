Ultimi impegni del 2021 nei campionati regionali di serie D e Promozione regionale.

Serie D. Nel weekend si scende in campo per l’ultima giornata del girone di andata. Per le prime posizioni di classifica, fari puntati sullo scontro di Selargius, tra San Salvatore e Oristano Basket. I selargini sono reduci dalle vittorie contro Genneruxi e nel recupero contro la capolista Astro, mentre gli oristanesi devono riscattare la sconfitta casalinga contro il Carbonia. L’Astro, invece, attende la visita della Nautilus Coral Alghero con l’obiettivo di andare al giro di boa con il primato solitario. Sabato le altre 3 sfide in programma. Il quadro completo dell’11° di andata: Carbonia – Assemini, domani, ore 18; San Salvatore – Oristano Basket, domenica, ore 20; San Sperate – Genneruxi, sabato, ore 18; Sennori – Azzurra Oristano, sabato, ore 18.30; Astro – Nautilus Coral Alghero, domenica, ore 18. Riposa Elmas.

Promozione. Al sud si parte oggi. Impegnato il Sinis Basket, ancora imbattuto, sul campo del Siliqua. Domani, invece, sarà la volta della prima, la Sulcis Spes, in campo a Sinnai, per riscattare il passo falso casalingo contro gli oristanesi. Grande interesse anche per la sfida tra Carloforte e Su Planu. Al Nord, l’Aurea Sassari, per conservare l’imbattibilità stagionale, se la vedrà contro l’Olimpia Olbia. Tra le inseguitrici, da sottolineare lo scontro diretto tra Nuoro e Dinamo 2000. La Gabetti Masters, invece, ospita il CMB Porto Torres. Il calendario dei due gironi. Girone Sud (11° di andata): Basket Quartu B – Condor (rinv.); Carloforte – Su Planu, sabato, ore 19: Poetto – Serramanna, domenica, ore 20; Basket Quartu A – Spirito Sportivo, domenica, ore 20.30; Siliqua – Sinis, oggi, ore 20.30; Sinnai – Sulcis Spes, sabato ore 18. Girone Nord (9° di andata): Aurea Pall. Sassari – Olimpia Olbia, domenica, ore 19; Gabetti Masters – CMB Porto Torres, sabato, ore 20.15; 80&Co. Basket – Ichnos Nuoro (rinv.); Nuoro – Dinamo 2000, domenica, ore 19; Demones Ozieri – Santa Croce Olbia, sabato, ore 19; Arzachena – Macomer 2.0, sabato, ore 19.

