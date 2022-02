Il ricordo di un 2021 ad alti livelli è nitido, la tenacia per superarsi in un 2022 atteso da tanti atleti ben evidente: Alice Maggioni è tra i nomi più attesi del nuoto sardo per una stagione che può essere quella della consacrazione a livello nazionale. Bracciata ampia e rapida la sua, leggerezza nella nuotata e spiccata predisposizione alla vasca lunga da 50 metri, rollio efficiente e naturale senza forzatura, continuità e potenza nella gambata: l’allieva di Sandro Fiorentino, tesserata per il Green Alghero, si è resa protagonista di un anno eccellente: incetta di titoli regionali, record sardo sui 50 e 100 stile con i tempi di 25’’48 e 56’’22, la partecipazione ai campionati europei di categoria Juniores nello splendido scenario dello Stadio del Nuoto di Roma. Risultati che acquisiscono ancora più rilevanza, tenendo conto del fatto a causa della pandemia la piscina di Alghero è rimasta chiusa sino a maggio, il che ha comportato il trasferimento temporaneo nell’impianto di Porto Torres e la conseguente diminuzione degli allenamenti.

Nonostante ciò, però, Maggioni non ha tirato i remi in barca e, appena è stato possibile, ha ripreso le modalità di allenamento consuete, togliendosi belle soddisfazioni. “Siamo soddisfatti, il 2021 è stato un anno molto positivo nonostante le difficoltà dettate dalla pandemia’’, fa presente il suo tecnico. “Attualmente stiamo lavorando sulla respirazione e sul movimento della testa, oltre che sulla virata. Inoltre, abbiamo aumentato un po’ i carichi di lavoro, curando sia la potenza aerobica che quella lattacida nel dettaglio, fondamentale essendo Alice una sprinter’’. Sprinter capace di doppiare le due distanze veloci dello stile libero con agilità. “Quest’anno punteremo di più anche sui 100, la doppia distanza è assolutamente nelle sue corde, bisogna continuare a lavorarci soprattutto dal punto di vista mentale’’.

Lavoro certosino e analisi dei dettagli: un connubio per affrontare con determinazione sfide ambiziose. “Le prossime gare saranno il 5 e il 6 marzo i campionati regionali di categoria’’, conclude Fiorentino. “Alice farà oltre i consueti 50 e 100 stile, anche i 50 dorso: una specialità diversa ma stimolante, che rappresenterà per lei un ottimo allenamento e le consentirà di variare. Sarà una stagione intensa, dove gli obiettivi non mancano e in cui bisogna continuare a crescere con pazienza. La nostra speranza è quella di conquistare una medaglia ai Tricolori di categoria Cadetti sui 50 e 100 stile. Sui 50 Alice l’ha già presa varie volte mentre sui 100 non ancora. Sarebbe indubbiamente una bellissima prima volta’’.

