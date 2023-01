Si avvicina il rientro degli attaccanti Ruocco e Scotto. E valgono due acquisti pesanti per una Torres che ha solo due punti di vantaggio sui playout. Le due punte si allenano con la squadra. Difficile prevedere se potranno essere utilizzate nella trasferta di Imola, vero e proprio spareggio tra formazioni che vogliono salvarsi direttamente.

Cautela obbligatoria per entrambi. L'attaccante Ruocco è rimasto fermo due mesi per un problema muscolare, poi è rientrato nel match casalingo contro la Virtus Entella, che è costato la panchina ad Alfonso Greco. Si è rifatto male e ha saltato le due gare col nuovo tecnico Sottili. Con 5 reti in appena 14 gare è il migliore realizzatore della Torres.

E' invece fuori da nove mesi Gigi Scotto, che ha subito due operazioni per il problema allo scafoide di un piede. Il sassarese conosce benissimo la serie C e il suo apporto può avere ottimo impatto su un reparto che fatica coi soli Diakite e Scappini.

Intanto il Piacenza sta cercando di portar via da Sassari la punta Davide Luppi. Finora l'esperto attaccante ha deluso: tante presenze, quasi tutte partendo dalla panchina e nessun gol. L'impressione è che l'operazione possa andare in porto.

