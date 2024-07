Grandi soddisfazione per la PGS Audax di Frutti D’Oro nella categoria Allievi di calcio. Dopo un campionato condotto sempre in testa e perso solo ai calci di rigore nello spareggio contro il Santadi, i ragazzi guidati dal duo Astolfi/Frau stanno prendendo parte al 36° Torneo Mediterraneo di LLoret de Mar in Spagna e hanno raggiunto le semifinali, dove oggi incontreranno la grande favorita del torneo, la Selecion Maresme, selezione locale dei migliori talenti.

Alla manifestazione hanno preso parte 41 società, in rappresentanza di 2 continenti e 8 stati. I ragazzi della PGS, realtà parrocchiale di Frutti D’Oro, guidata dal Parroco Don Battista Melis, con oltre 250 tesserati in tutte le categorie, hanno perso la prima gara contro il Vitron, squadra Lussemburghese, pareggiando le successive due gare per 0-0 con il Nocera Soccer, squadra campana, e per 3-3 con i francesi del Media Jeunesse (con due reti di Coiana e una di Langella).

Nella serata di ieri arrivava la notizia della squalifica dei Lussemburghesi del Vitron, in quanto l’organizzazione appurava che la maggior parte dei giocatori schierati al torneo erano fuori età. Quindi vittoria per l’Audax e passaggio in semifinale.

Venerdì finali e premiazioni e sabato rientro a casa, dopo un’altra splendida esperienza per le giovani promesse della PGS Audax.

