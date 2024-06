Settimana decisiva per l’Olbia, che tratta con Roberto Felleca per la gestione del prossimo campionato di Serie D. Con un occhio ai conti e alle scadenze di una stagione che, se tutto va bene, partirà il 25 agosto con la Coppa Italia.

Per chiudere l’accordo con l’imprenditore selargino la proprietà svizzera dovrà innanzitutto saldare le mensilità di marzo, aprile e maggio di calciatori e membri dello staff tecnico entro il 10 luglio, pena la mancata ammissione al campionato. I pagamenti dovranno partire al più tardi all’inizio della prossima settimana, per questo, in questi giorni, SwissPro dovrà dimostrare di avere la liquidità necessaria (si parla di una cifra tra i 350mila e i 400mila euro) per poter affrontare la scadenza.

Superato lo scoglio la palla passerebbe a Felleca, che entrerebbe in gioco per organizzare, gestire e sovvenzionare la Serie D dell’Olbia, intesa come squadra, a partire dall’iscrizione, da formalizzare tra l’8 e il 12 luglio al costo di 21mila 500 euro, accompagnata dalla fideiussione (31mila euro) e dalle liberatorie dei tesserati che attestano l’avvenuto pagamento degli stipendi arretrati. Il presidente Guido Surace e i suoi soci si potrebbero così occupare dei conti e del debito del club gallurese, e di tutte le altre attività che dovranno “gravitare” intorno all’Olbia per fare grande l’Olbia.

L’idea sarebbe quella di costruire la squadra per riconquistare subito la Serie C, ma a una settimana dall’apertura del calciomercato si sa solo che Daniele Ragatzu è destinato al Pontedera dell’ex Cagliari Alessandro Agostini. Non una perdita da poco, considerato anche che il fantasista quartese, autore di 90 gol in maglia bianca in 7 stagioni, aveva più volte manifestato l’intenzione di restare, anche in Serie D, per aiutare l’Olbia a vincere il campionato per tornare subito tra i professionisti.

© Riproduzione riservata