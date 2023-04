Sul podio, protagoniste di performance d’eccezione nella ginnastica ritmica, dove la dimensione fantastica dei movimenti si mescolano con le capacità atletiche creando una magia di grande suggestione.

Le giovani ginnaste dell’associazione sportiva dilettantistica Rymì Ginnastica Ritmica di Porto Torres, presieduta da Noemi Falchi, nei giorni scorsi hanno portato a casa ottimi risultati ai campionati nazionali di ginnastica ritmica con l’Ente di promozione sportiva Msp, evento sportivo tenutosi a Viterbo. Nel gradino più alto del podio sono salite Gaia Nieddu e Sara Zara, medaglia d’oro agli all around con gli attrezzi palla-cerchio categoria “Allieve coppie”.

Quasi una forma di spettacolo grazie ad un uso dello spazio in cui le linee e le geometrie si incontrano con la sincronia. Ad aggiudicarsi il bronzo sono state Gaia Nieddu e Sofia Catogno nella specialità Cerchio per la categoria “Allieve individuali”, mentre Carola Chiesa, Chiara Dongu e Greta Corsa hanno ottenuto lo stesso risultato per gli all around con gli attrezzi cerchio-corpo libero nella categoria Giovani individuali.

Bronzo anche per Rachele Rum negli all around cerchio-corpo libero Categoria Baby individuali. Ai campionati nazionali di Viterbo ha presenziato anche l'atleta Benedetta Nicole Cherchi, nella specialità Cerchio categoria Junior, ottenendo un ottimo punteggio.

