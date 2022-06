Dopo 13 anni alla presidenza dell’Hermaea Olbia Gianni Sarti lascia: gli subentra Piergiorgio Marcelli, già tifoso delle biancoblù, a cui l’ormai ex numero uno gallurese ha ceduto tutte le quote del club.

In vista dell’acquisizione del Geovillage, dove l’Hermaea è di casa per le gare interne della A2 femminile di volley, da parte del Cipnes, di cui è presidente, Sarti ha deciso di fare un passo indietro. Intanto, sul mercato l’Hermaea ha iniziato a correre piazzando i primi colpi. A partire dal coach.

Dopo la soddisfacente prima annata in biancoblù, Dino Guadalupi s’è guadagnato la conferma sulla panchina delle galluresi, che nel frattempo avevano perso tre giocatrici protagoniste l’anno scorso come il libero e capitano Giorgia Caforio, la centrale Maria Adelaide Babatunde e l’opposto Sofia Renieri, trasferitesi rispettivamente a San Giovanni Marignano, in A2, le prime due e al Pinerolo, in A1, la terza.

Nel roster che affronterà la nona stagione di fila in cadetteria potrebbero esserci alcune conferme, come, ad esempio, la schiacciatrice estone Kristiine Miilen, che l’Hermaea vorrebbe trattenere. Ma intanto arrivano le prime novità: si tratta della centrale Sara Tajè, al ritorno a Olbia dopo l’esperienza nella stagione 2018/19, e della palleggiatrice Ulrike Bridi, che, salvo sorprese, prenderà il posto di Veronica Allasia, prossima ai saluti.

