Il suo è un dorso potente, al contempo elegante, mai scomposto: una tecnica di nuotata che ha portato il giovane e talentuoso Gianluca Russu, alfiere dell’Olbia Nuoto, a siglare il nuovo record sardo Assoluto sui 200 con l’ottimo tempo di 1’58’’00, realizzato il 23 dicembre in occasione della fase regionale della Coppa Brema nella piscina di Terramaini a Pirri. Sorriso appena accennato in volto quello di Russu, mentalità da purosangue e ampi margini di miglioramento: sono i suoi punti di forza, su cui lavorare per un futuro radioso.

Il tecnico. ''Gianluca è un ragazzo di grandi qualità, un talento puro del nuoto sardo'', sottolinea il suo tecnico Raffaele Monaco, che ha iniziato a seguirlo da metà settembre e che con lui condivide nella piscina dell’Air in via dei Tornitori a Olbia sacrifici e speranze.

Nuovi allenamenti. In questa prima fase dell'inverno non sono mancate le innovazione nell’approccio all’allenamento, incentrato su una continua ricerca e sulla sperimentazione grazie a cui sondare nuovi terreni. ‘’Per tre settimane non abbiamo nuotato ma curato esclusivamente la preparazione atletica, che rappresenta un tassello essenziale nel percorso di ogni atleta’’, aggiunge Monaco. ‘’Una volta tornati in vasca abbiamo curato nel dettaglio il potenziamento delle gambe, le virate, le partenze e l'arrivo: ogni gara è suddivisa in differenti fasi che devono essere curate con la massima precisione’’. E sono proprio la precisione e la meticolosità ad accompagnare Russu sei giorni alla settimana su sette alla ricerca di miglioramenti che possano condurlo verso traguardi di volta in volta più prestigiosi. ‘’Diamo molta importanza alla qualità, piuttosto che alla quantità’’, precisa il tecnico bergamasco. ‘’Reputo sia molto più importante concentrarsi sui ritmi gara piuttosto che sottoporsi a sedute di allenamento ricche di chilometri. Il recupero è fondamentale, non affrontiamo doppi turni di allenamento, il corpo di un atleta ha la necessità di prendersi il giusto tempo per recuperare dalla fatiche a cui si è sottoposto. Ci alleniamo circa due ore e un quarto, dando molta attenzione anche agli esercizi prima e dopo l'allenamento specifico’’.

Gli obiettivi. Il 2022 è prossimo e Russu è proiettato insieme al suo tecnico verso il confronto con i prim’attori del nuoto nostrano. ‘’Il nostro obiettivo è quello di raggiungere la finale sui 200 dorso ai Tricolori Cadetti’’, conclude Raffaele Monaco. ‘’Puntiamo, inoltre, anche ai Tricolori Assoluti per cui Gianluca ha ottenuto il minimo di partecipazione e che saranno un’ulteriore occasione di crescita. Ogni giorno che passa migliora, è un giovane di diciannove anni ancora in crescita che in futuro potrebbe regalarsi anche belle soddisfazioni nello stile libero. Deve solo prendere consapevolezza dei suoi mezzi e proseguire con impegno e umiltà che sta alla base di ogni grande successo”.

