Filippo Ghiani, classe 2004 del Monastir, fa il salto in Serie D. L'esterno offensivo, nell'ultimo anno quasi sempre titolare in Eccellenza e con ottime prestazioni, si è accordato con l'Atletico Uri: sarà un trasferimento in prestito, come definito dalle due società. Potrebbe non essere l'unico: anche il 2003 Tommaso Arzu, che già aveva avuto un'esperienza al Latte Dolce nel 2020-2021, è richiesto sia dai giallorossi sia dall'Ilvamaddalena e pure lui dovrebbe andare via in prestito. «È il giusto riconoscimento al lavoro del nostro settore giovanile», il commento del presidente del Monastir Marco Carboni. «Il nostro progetto è questo: lanciare i giovani in modo che possano raggiungere categorie importanti. E ne abbiamo tanti da mettere in prima squadra quest'anno».

La rosa. Dalla prossima settimana previsti gli annunci dei primi nuovi acquisti del Monastir, che per la panchina ha ingaggiato Tonio Madau: in arrivo un portiere, due centrali di difesa, due centrocampisti e due attaccanti. Ci sono da sostituire due colonne portanti della squadra arrivata sesta nell'ultima Eccellenza, il portiere e capitano Matteo Zanda (diventato direttore sportivo del Guspini) e l'attaccante Yann Fangwa (ha varie richieste fra C e D), ma non solo: fra chi è andato via Anedda, Ben Savage (Calangianus), Magnín (Ossese), Saias (Guspini) e Sylla. Come giocatori già confermati, invece, ci sono Aramu, Arangino, Melis (sarà il nuovo capitano), Mudu, Pilloni e Rinino. Ai primi di agosto l'inizio degli allenamenti. «La rosa è praticamente pronta, in questi giorni inoltre abbiamo completato lo staff col preparatore dei portieri Walter Medda», aggiunge Carboni.

