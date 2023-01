Una delle più belle realtà del calcio a 5 isolano si trova nel nord Sardegna. La Futsal Alghero, società nata circa sei anni fa dall’idea di un gruppo di amici, ora svetta nei piani alti del massimo campionato regionale, la serie C1.

A guidare la squadra è Rino Monti, allenatore preparato che vanta esperienze in serie B e in A2 nazionale con Elmas 01 e Sestu e in serie A femminile con Jasnagora, Vigor Lamezia e Athena Sassari. I risultati stanno dando ragione alla società. Attualmente i giallorossi occupano il secondo posto, alle spalle della capolista Domus Chia, grazie a 12 vittorie e appena 2 sconfitte. La squadra è reduce da una striscia di nove successi consecutivi che hanno permesso di allungare sulle inseguitrici e di rimanere a -1 dalla prima della classe, in attesa dello scontro diretto che si giocherà il prossimo mese ad Alghero. La conquista della Coppa Italia, trofeo vinto nella passata stagione, è sfumata invece nella finalissima contro il Città di Cagliari disputata a Oristano.

In questi anni la Futsal Alghero è riuscita a riaccendere in città l’interesse verso uno sport a volte poco considerato ma estremamente spettacolare. Ora l’obiettivo è avvicinare sempre più giovani al futsal. In questa stagione sono nate le squadre Under 19 e Under 15, allenate da due giocatori della prima squadra, il capitano Gianluca Idili e l’argentino Franco Molina, sotto l’attenta supervisione di Rino Monti e del preparatore dei portieri Pietro Doro. Per raggiungere questo obiettivo è stata importante la collaborazione di Nettuno Calcio e Pgs provinciale.

