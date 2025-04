Grande successo per Federico Cannas all’”Artugna Race 2025 - Italian Baja di Primavera” in Friuli-Venezia Giulia, prova di apertura del Campionato Italiano Cross Country (fuoristrada estremo-rally cross country). Il pilota castiadase a bordo di un Mitsubishi Pajero motorizzato BMW, che insieme al suo navigatore copilota Giacomo Manuali formano il team Sardegna Racing, ha onorato l’impegno contro i big del fuoristrada estremo ottenendo un prestigioso quinto posto nella categoria TH e il primo posto assoluto nell’Entry level.

«È stata la mia prima esperienza a questa competizione», dice Cannas.

«È andata bene anche se si poteva far meglio. Rientro a Castiadas soddisfatto e motivato a lavorare per continuare a crescere. Ringrazio mio padre, mia madre, mio fratello Michele e tutta la famiglia, il mio navigatore Giacomo lo staff, gli sponsor e tutte le persone che mi son state vicine e mi hanno aiutato, in particolar modo mia moglie Francesca per il sostegno psicologico e la presenza sempre costante e determinante. Dedico a lei questa vittoria».

Le prossime tappe? «Saremo impegnati», chiude Cannas, «al Rally Sardegna dal 16 al 18 maggio, alla FIA italiana Baja World Cup dal 3 al 6 luglio, al Baja dello Stella dal 19 al 20 e settembre e al Raid of the Champions dal 7 al 9 novembre».

