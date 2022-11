L’avvio non poteva essere migliore. L’esperina Francesca Zucca, ieri nella piscina di Terramaini a Pirri, ha siglato il nuovo record sardo Assoluto sui 200 rana in vasca corta con il tempo di 2’27’’65 migliorando ancora una volta il primato siglato da lei stessa, inaugurando così la nuova stagione nella maniera più lieta possibile. Una prova maiuscola la sua che si aggiunge ai risultati siglati ai Tricolori Assoluti invernale dove ha centrato due top ten. Diciassettenne cagliaritana, la ranista seguita da Marco Cara prosegue il suo percorso verso un 2023 dove le occasioni per mettersi in mostra non mancheranno. «La stagione è solo all’inizio ma Francesca è stata molto brava», il commento del tecnico Marco Cara. «Ieri ha impostato una gara matura, gestendo bene le forze e conquistando un record che può ancora migliorare».

Zucca si aspettava questo nuovo record?

«Ci speravo però prima di scendere in acqua non puoi mai sapere come andrà. Pensavamo che questa gara fosse una tappa di passaggio ma quando nuotavo avevo ottime sensazioni. Ho quindi cercato di impostare un ritmo tirato ma accorto che mi consentisse di ottenere un risultato importante».

Che gara è stata?

«Sono transitata a metà gara ai 100 in 1’11’’ circa, un passaggio tirato ma programmato con il mio tecnico in modo da poter dare subito un certo ritmo alla prova. La nuotata era fluida, mi sentivo bene e sono riuscita a gestire le forze, aspetto fondamentale nella seconda parte perché è quella decisiva in cui ci si gioca un crono di valore».

Nel 2022 sono state tante le soddisfazioni.

«È stato un anno importante, sicuramente. A luglio a Pietralata ho vinto i Tricolori Cadette sui 100 e ho colto l’argento sui 200, due momenti intensi. Ora però bisogna proiettarsi verso il futuro senza mai adagiarsi sugli allori».

La nuova stagione è iniziata con due top ten ai Tricolori Assoluti invernali e il record sardo assoluto. Prossimi obiettivi?

«Sì, ai Tricolori sono arrivata nona sui 100 e decima sui 200, confrontarsi con le più forti è molto stimolante. Adesso pensiamo ad allenarci con impegno, bisogna sempre cercare di migliorarsi traendo insegnamento da ogni gara affrontata».

© Riproduzione riservata