Dopo i 10 giorni di stop per la positività al Covid di alcune giocatrici, scende in campo la Dinamo che domani gioca a Empoli (ore 18) per la terza di ritorno nella A1 femminile, anche se si tratta del primo match del 2022, visti i rinvii.

L'ultima partita giocata dalla squadra sassarese risale al 27 dicembre, la sconfitta contro la capolista Schio. Il tecnico Antonello Restivo osserva: “Torniamo in campo dopo tanto tempo, se da un lato ci è dispiaciuto fermarci perché arrivavamo da una buona partita con Schio e questi dieci giorni di stop ci hanno spezzato il ritmo, dall’altro c’è la gioia di tornare in campo e giocare che è la cosa più importante in questo momento.Siamo in recupero, facciamo fatica ma non deve essere un problema, ci dobbiamo focalizzare sul fatto che sia importante riprendere giocare e ci attendono una serie di partite in cui dovremo riacquisire forma e identità”.

All'andata Arioli e compagne si sono imposte nettamente per 84-61. Da allora l'Empoli ha vinto solo una gara (contro il Sesto San Giovanni) ed è in fondo alla classifica. Ma Restivo non si fida: “nella sfida disputata al PalaSerradimigni gli mancava una straniera che è arrivata a novembre. Si tratta di Aliyah Jeune, una guardia statunitense classe 1997 con tanti punti nelle mani: chiaramente rispetto alla sfida di andata troveremo una squadra diversa, agguerrita e determinata a sfruttare il fattore campo per conquistare punti importanti”.

