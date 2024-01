È terminato in parità il derby di Tertenia tra Costa Orientale Sarda e Latte Dolce. Pareggia l’Atletico Uri, sconfitto il Budoni. Si è giocata oggi la seconda giornata di ritorno.

Uno a uno il finale a Tertenia. La squadra di Francesco Loi ha sbloccato il risultato al 4’: angolo di Naguel dalla destra, Gallo, ben appostato sul secondo di palo, insacca di testa. Il Latte Dolce sfiora il pari con Cabeccia che colpisce la traversa su schema di calcio d’angolo.

Nella ripresa, al 15' il pareggio (fotocopia del gol della Cos): angolo battuto da Piga ed incornata vincente di Scognamillo. Nella ripresa Aloia ha colpito due volte la traversa. La Cos guadagna un solo punto dalla Cavese, sconfitta in casa dal Cassino.

Sconfitta interna (0-1) del Budoni contro la Romana. Decisiva una rete di Cali al termine del primo tempo. La squadra di Mario Petrone è terzultima.

Buon punto dell’Uri sul campo della Nuova Florida. Zero a zero il finale. I giallorossi sono però in zona playout con 22 punti.

