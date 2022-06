Assegnati gli scudetti, l'ultima parte della stagione riserva le Final Four di Coppa Italia sia maschili che femminili. Sabato e domenica, unica sede e due campi disponibili, Bra fa ancora incetta di finali, dopo i playoff scudetto maschili. Tre squadre hanno attraversato il Tirreno alla ricerca di un successo che cambierebbe il corso della stagione. Sono le formazioni maschili dell'Amsicora e della Ferrini e l'Amsicora femminile.

Coppa Italia femminile. Domani, le prime a incrociare i bastoni sono le quattro squadre femminili. Con Lorenzoni-Amsicora si rinnova il duello che ha caratterizzato gran parte del campionato di A1. Tra sorpassi e controsorpassi in testa alla classifica, sino all’accelerazione finale delle piemontesi e il contemporaneo crollo dell’Amsicora che ha concluso al quarto posto. Alle finali le cagliaritane sono giunte eliminando la Ferrini rimontando la sconfitta in gara uno del Round 3. Roberta Lilliu fa i conti con l’assenza di Vynohradova, la Lorenzoni punta all’accoppiata scudetto e Coppa. Nell’altra semifinale si affrontano il Butterfly e l’Argentia, detentrice della Coppa. Domenica mattina la finale.

Coppa Italia maschile. Riecco Ferrini e Amsicora che tornano a Bra due settimane dopo i playoff scudetto. Eliminate rispettivamente dal Bra (campione d’Italia) e dalla Tevere, stavolta ci riprovano con avversari diversi. Ferrini-Bondeno e Butterfly-Amsicora sono gli accoppiamenti di domani. La Ferrini deve smaltire la delusione dei playoff, il Bondeno cerca il riscatto perché la qualificazione alle finali scudetto le ha perse proprio all’ultima giornata. I cagliaritani hanno eliminato il Cus Padova, il Bondeno ha fatto il colpo battendo il Bra.

L’Amsicora si presenta al completo. Anche il Butterfly ha il suo boccone di traverso, come il Bondeno ha mancato la qualificazione ai playoff proprio sul filo di lana. Le due squadre si affrontano per la prima volta in stagione. Due cammini diversi. L’Amsicora nel girone di ritorno le ha vinte tutte sino allo stop in semifinale scudetto con la Tevere. Più regolare il rendimento dei romani, ma non è bastato, di fronte al passo di Bra e Tevere, quest'ultima eliminata dalla Coppa nel derby del Round 4.

