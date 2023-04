Saranno Tommaso Compagnucci e Julian Ocleppo a sfidarsi per il titolo dell'Itf maschile di Santa Margherita di Pula. Compagnucci l'ha spuntata per 3-6, 7-6(6), 6-2 sulla testa di serie numero 3, il francese MathysErhard, mentre Ocleppo ha avuto la meglio per 5-7, 7-6(3), 6-3 sul numero 2 del seeding Alexander Weis.

Nei quarti del tabellone femminile, l'ucraina Katarina Zavatska (numero 7 del seeding) ha eliminato 6-1, 5-7, 6-2 la favorita della vigilia, la russa Ekaterina Makarova. Contro di lei ci sarà la bosniaca Dea Herdzelas (6-4, 6-7, 7-5 sulla svedese Kajsa Rinaldo Persson). Nella parte bassa del tabellone, la britannica Sonay Kartal (numero 6) ha regolato 6-4, 6-2 la russa Anastasia Gasanova (numero 2) e ora affronta la qualificata francese Sara Cakarevic (6-4, 6-0 all'olandese Eva Vedder, testa di serie numero 8).

Tre italiani su quattro saranno protagonisti della finale di doppio. Ocleppo e il tedesco Kai Wehnelt hanno battuto 6-3, 6-2 in semifinale Compagnucci e Augusto Virgili. Nell'altra sfida, Weis e Patric Prinoth hanno rimontato 0-6, 7-6, 10-6 Pietro Pampanin e Lorenzo Rottoli.

Sfiora la finale del doppio femminile Giorgia Pedone che, in coppia con Rinaldo Persson, hanno ceduto 2-6, 7-5, 10-0 alla canadese Bianca Jolie Fernandez e alla statunitense Chiara Scholl. Finale anche per le giapponesi Misaki Matsuda e Ikumi Yamazaki (6-4, 4-6, 10-7 su Herdzelas e Vedder).

