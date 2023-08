Anastasia Ogno sfiora il successo nell'Umbria Tennis Ct Foligno di Seconda categoria femminile. La giovane tennista algherese, tesserata per il Tennis Training e accreditata della seconda testa di serie, ha esordito regolando 6-1, 6-3 l'umbra Cristiana Vasco, per poi perdere 2-6, 6-3, 6-0 la finale contro la compagna di circolo Sofia Pizzoni, favorita della vigilia.

Ogno conduceva 6-2, 3-0, ma poi ha avuto un lungo black out che ha permesso alla numero 1 del seeding di conquistare dodici giochi consecutivi e la vitorria finale.

