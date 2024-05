Vittoria sfiorata per i Giovanissimi del Calcio Pirri nella prima gara delle Final Six nazionali. A Pianezza, in provincia di Torino, i ragazzi di mister Simone Faret e Mauro Bistrussu accarezzano il sogno dei tre punti contro i pari età della corazzata Lascaris, con alle spalle dieci campionati piemontesi. A 20 secondi dal triplice fischio il sogno dei cagliaritani s'infrange.

La cronaca. Nel primo tempo il Lascaris, che non nasconde l'ambizione della vittoria dello scudetto, tiene il pallino del gioco con Martinelli, Mininni, Schiavone, Spina e Persiano, ben arginati da Riccardo Aru, Elia Anedda e Federico Concas, pronti a raddoppiare le marcature e ben coadiuvati dalle punte Nicola Meloni, Cristian Porceddu e Gabriel Orrù, sempre pronti a ripartire in avanti. La retroguardia sarda si fa sentire con i superbi centrali Enrico Valle e Alessandro Sanna e lateralmente con gli ottimi Vasco Fadda e Marco Avaro. Il primo tempo scivola a reti inviolate.

Nella ripresa i cagliaritani entrano con piglio deciso e mordono i piemontesi sulle fasce laterali che soffrono le ripartenze di Meloni e Orrù. Con Anedda, Concas e Aru che bloccano sul nascere le idee a centrocampo di Martinelli, Mininni, Schiavone e Persiano. Al 10' su corner di Orrù, incornata di Meloni, la palla finisce di un soffio a lato. Pochi minuti dopo azione da manuale del Pirri. Il Lascaris perde palla a centrocampo, Anedda è veloce a servire Meloni che s'invola sulla fascia destra e serve un filtrante preciso a Gariel Orrù che trafigge Schierano in uscita disperata al limite dell'area. È l'1-0 per i sardi che fa esplodere l'urlo dei tifosi del Pirri e calare un silenzio tombale sull'impianto di Pianezza.

Il Lascaris si lancia all'arrembaggio perdendo lucidità, mentre i pirresi con i colossi Valle e Sanna dominano su ogni palla. Escono sfiniti Concas, Aru, Meloni e Orrù per Colamatteo, Cocco, Nonnis e Pisano. Il signor Marabese assegna 4’di recupero e il Pirri tiene lontano il gioco dalla propria area di rigore fino agli ultimi secondi. Al 4’ di recupero la beffa con Spina che insacca di testa. Pari giusto. S'infrange così il sogno dei Giovanissimi campioni sardi del Pirri che pregustavano la vittoria e il primato in classifica del girone A della fase finale nazionale.

Domenica prossima i campioni del Piemonte del Lascaris affronteranno i pari età lombardi dell'Alcione Milano, mentre il Pirri riposa in attesa della sfida con i milanesi che si giocherà a Cagliari i primi di giugno. Soddisfatti i dirigenti del Pirri Alessandro Casula, Roberto Mannai, Alessandro Cao e Christian Fadda. «Un gruppo unito che sta crescendo bene sotto la guida dei mister Simone Faret e Mauro Bistrussu e questa per noi è una grande soddisfazione sportiva ma soprattutto di vita per la crescita dei ragazzi».

LASCARIS (4-3-1-2): Schierano (7,5), Penta (6,5), Cruto (pt 22' Bernardinis 6,5), Amendolagine (7), Martinelli (7,5), Mininni (7), Schiavone (8), Spina (8), Persiano (7), Roncarolo (7) (st 23' Sarti 6,5), Zamboni (6,5 (st 28' Tosku s.v.). A disp. Scanu, Laguardia, Dino, Truccero, Giliberto, Carelli.

All. Malagrinò (8)

CALCIO PIRRI: (4-3-3): Giganti (6,5), Fadda (7), Sanna (8), Valle (8), Avaro(7,5), Meloni (8) (st 24' Colamatteo), Aru (7), Anedda (7), Porceddu (6,5) (st 20' Cocco 6,5), Concas (7) (st 30' Nonnis s.v.), Orru (st 34' Pisano s.v.). A disp. Perra, Mastinu, Casula, Murgia, Solla.

All. Faret (8)

RETI: st 14' Orru (P), 39' Spina (L)

AMMONITI: st 12' Schiavone (L), 13' Porceddu (P)

