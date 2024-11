La Ferrini ha concluso al quarto la Final Four della Coppa Italia femminile. A Brà, sede della fase finale, la squadra allenata da Valeria Spitoni è stata sconfitta in semifinale dall’HP Milano 3-2, e nella finale di consolazione ha perso 1-0 con Torino Universitaria. Ha sollevato il trofeo la Lorenzoni Brà, che ha bissato il successo della scorsa edizione, quando nella Final Five giunse davanti a Ferrini ed Amsicora.

Non è stata fortunata la squadra cagliaritana nella partita con Milano, dove ha lamentato irregolarità nelle tre marcature subite. In svantaggio nella prima frazione, ha pareggiato dopo l’intervallo e lungo con Lucia Sambenedetto, che nella fase finale della terza frazione ha siglato il raddoppio. Il vantaggio non è stato consolidato e nell’ultima quarto Milano ha prima pareggiato ed ha segnato la rete della vittoria tra le contestazioni delle atlete della Ferrini.

Ieri, nella finalina per il terzo posto, altra sconfitta per 1-0 con Torino Universitaria.

Tra giocatrici e dirigenza c’è stato evidente rammarico per la sconfitta con Milano, ma la consapevolezza di aver raggiunto, con la qualificazione alla Final Four, un risultato importante conseguito in assenza di allenamenti adeguati. Il “Maxia”, il terreno di gioco della Ferrini, è infatti interessato da lavori di rifacimento del manto erboso.

