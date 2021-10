La Ferrini non conosce ostacoli: la squadra di Sebastiano Pinna è passata a vele spiegate sul campo della Villacidrese dando ancora una volta ampia dimostrazione di forza. A decidere la gara è stato Camba, bomber di razza, autore di una doppietta. Per la Ferrini si tratta dell'ottava vittoria in nove gare. Intoccabile il suo primo posto con 25 punti. Segue il Sant'Elena che domani deve giocare sul terreno del Porto Rotondo.

Nell'altro anticipo di oggi, prima vittoria del Budoni coincisa col ritorno in panchina di Raffaele Cerbone. I galluresi si sono imposti per 2-1 sulla Nuorese che era passata in vantaggio con Ragatzu. Il Budoni ha ribaltato il risultato con una doppietta di Monterio. Nelle precedenti otto gare il Budoni aveva conquistato appena un punto.

