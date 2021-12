Seconda contro prima mercoledì alle 15 a Gavoi. La Ferrini, capolista assoluta dell'Eccellenza, ha sin qui fatto il vuoto e sarà attesa dal big match del turno infrasettimanale sul campo della prima inseguitrice, il Taloro che dopo la sconfitta di ieri (2-1 dall'Ilva ora terzo) è scivolato a -7. “Mercoledì la squadra dovrà andare a godersi questa bellissima partita, che mi auguro sia corretta al di là del risultato”, il messaggio di Pietro Caddeo, responsabile della sezione calcio della società cagliaritana. “Il Taloro Gavoi è una squadra fortissima, partita come noi per fare un campionato tranquillo: è costruita bene per i primi posti, con un ottimo allenatore e un pubblico meraviglioso”. In panchina tornerà Sebastiano Pinna, squalificato nel 2-0 di sabato sul Castiadas che ha determinato la prima vera fuga stagionale.

Primo traguardo. Con 11 vittorie e 3 pareggi nelle 14 giornate già disputate la Ferrini ha di fatto raggiunto l'obiettivo principale, la salvezza. Ora può puntare altri risultati (ma ancora non parla apertamente di promozione) e far crescere ulteriormente un gruppo unito e basato sulla continuità: “Continuiamo il campionato pensando partita dopo partita, godendoci questo risultato raggiunto così in fretta”, afferma Caddeo. “Sappiamo perfettamente che finora abbiamo fatto un qualcosa di eccezionale, poi i valori di società come Ilvamaddalena, Ossese e Nuorese stanno uscendo. Erano le favorite alla partenza, adesso stanno dando continuità e risalendo la classifica. Per noi la vittoria più grande è che su 24 ragazzi 15 sono prodotti del nostro settore giovanile”.

