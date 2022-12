La ventunesima giornata di Eccellenza, seconda del girone di ritorno, si giocherà venerdì 30 dicembre alle 15 fatta eccezione per una partita: Ferrini-Carbonia. La sfida tra la squadra di Sebastiano Pinna e quella di Diego Mingioni è anticipata a domani, con calcio d'inizio alle 15.30 al Polese.

In campo. La Ferrini si è rilanciata nell'ultimo mese, con tre vittorie in quattro partite su cinque giornate (in mezzo ha avuto anche il turno di riposo) dopo un lungo periodo a secco, e sabato scorso ha battuto 0-1 l'Arbus con gol di Alberto Usai, ritrovando un successo in trasferta che mancava proprio dalla gara d'andata contro il Carbonia, finita 0-2 il 4 settembre. I cagliaritani ora sono a 25 punti, appaiati col Calangianus in nona posizione. È invece molto più lunga la striscia d'imbattibilità dei minerari: quattordici risultati utili di fila tra campionato e coppa, l'ultimo 1-0 al Lanusei anch'esso in anticipo di sabato che ha permesso di salire al quinto posto (33 punti, -2 dal Taloro Gavoi terzo). Nei padroni di casa non ci sarà il centrocampista Marco Aresu, squalificato.

Coppa. Il Carbonia a gennaio sarà impegnato anche nella finale di Coppa Italia Eccellenza contro il Budoni, che oltre al trofeo dà anche un posto alla fase nazionale. Si giocherà sabato 14 gennaio alle ore 15 con campo ancora da definire (in caso di parità al 90' tempi supplementari ed eventuali rigori). Per effetto della disputa al weekend slittano a mercoledì 18 gennaio (entrambe alle ore 15) Budoni-Calangianus e Carbonia-Monastir.

La giornata. Per Ferrini e Carbonia il 2022 in campo termina domani, le altre giocheranno il 30: Calangianus-Bosa, Ghilarza-Taloro Gavoi, Lanusei-Iglesias, Monastir-Budoni, Ossese-Nuorese, Sant'Elena-Latte Dolce (a Cagliari in via Crespellani), Tharros-San Teodoro e Villacidrese-Arbus. Riposa il Li Punti ultimo in classifica. L'Eccellenza tornerà in campo anche il 5 e l'8 gennaio rispettivamente con la ventiduesima e ventitreesima giornata.

