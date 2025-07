È Andrea Loi il nuovo allenatore dell'Accademia Sulcitana per la stagione 2025-2026. Il sodalizio biancoceleste ha scelto l’ex tecnico di Sant’Elena, Progetto Sant’Elia, Capoterra, Sestu e Gemini in sostituzione del dimissionario Gabriele Melis.

Nell'ultima stagione, Loi ha allenato il Sant’Elena, portandolo a giocarsi la finale dei playoff di Promozione persa poi contro il Tortolì. La società attende il ripescaggio in Prima Categoria.

«Abbiamo ricevuto ieri la comunicazione delle dimissioni del mister Gabriele Melis, dopo aver ricevuto un’offerta di lavoro irrinunciabile», scrive la società in un comunicato. «A lui i nostri migliori auguri per la prossima scommessa professionale, ma soprattutto un enorme ringraziamento per tutto quello fatto in questi due anni per la nostra società».

