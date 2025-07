Seconda settimana di preparazione nel "Campo Principale" di via Leoncavallo per il Latte Dolce.

Il confermato tecnico Michele Fini lavora con la squadra con l'obiettivo di disputare una stagione meno travagliata di quella passata con la salvezza conquistata in maniera sofferta.

Nel frattempo la società sassarese ha confermato il trequartista Antonio Di Paolo, 23 anni.

Cresciuto nella San Paolo Sassari e successivamente approdato all’Olbia, con cui – giovanissimo – ha esordito in Serie C, Di Paolo dal 2021 al 2023 gioca con l’Atletico Uri, quindi due estati fa approda al Sassari Calcio Latte Dolce dove si distingue per impegno e costanza.

