Ennesimo colpo in entrata per l'Uta che continua l'allestimento della rosa per la prossima stagione di Promozione. Il nuovo nome è Tommaso Piro. Si tratta di un centrocampista classe 2006 che nella scorsa stagione ha militato nel Guspini e contribuito all'ottimo quinto posto in classifica del club biancorosso.

Tommaso Piro inizia il suo percorso calcistico nell’Atletico Calcio, dove cresce e si forma nel settore giovanile fino alla categoria Giovanissimi. Il suo talento e la sua determinazione lo portano poi alla Palma Monte Urpinu, dove a soli 15 anni esordisce in Prima Squadra, in Promozione, dimostrando fin da subito grande maturità e visione di gioco. Si trasferisce poi al Monastir, con cui conquista un campionato di Promozione, contribuendo in modo importante al successo della squadra.

Da oggi è a disposizione del nuovo tecnico utese Maurizio Podda.

