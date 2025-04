Quando Ferrini e Amsicora incrociano i bastoni, ogni attenzione è rivolta a quella sfida. Lo sarà anche oggi quando al “Maxia”, con inizio alle 15, saranno di fronte per la prima giornata di ritorno della Serie A Élite maschile. E la mente non può non tornare alla scoppiettante gara di andata, che aprì il campionato, terminata 4-4 con l’Amsicora che rimontò dall’1-4 negli ultimi minuti.

Oggi è quasi una gara a eliminazione nella corsa allo scudetto. La Tevere è in fuga (oggi a Torino con il Valchisone), l’imbattuta Ferrini è seconda con quattro punti in meno, l’Amsicora un gradino più giù, a -6, dopo due sconfitte consecutive.

Chi non ha alternative alla vittoria, sarebbe la prima del campionato, è il Cus Cagliari che gioca a Reggio Emilia contro Città del Tricolore. Universitari ultimi, sempre sconfitti nelle ultime sei gare, e con un distacco dalla zona salvezza di sette punti, da quel terzultimo posto occupato proprio dalla squadra emiliana.

Serie A Élite femminile

L’Amsicora ha iniziato a scappare, e domani potrebbe essere una giornata favorevole. Reduce dalle fatiche di Coppa, dove è giunta quinta nell’Eurohockey Trophy I, è attesa da una trasferta a Roma. Al “Tre Fontane” l’attende la Capitolina, neopromossa e ultima in classifica non certo rassegnata, nell’ultimo turno ha bloccato sul pari (2-2) la Lorenzoni.

La Ferrini ha l’occasione per proseguire la risalita. Dopo la vittoria sul Cus Torino (allora capolista) nel turno prima della sosta, sfida domani al Maxia (ore 15) l’HP Milano, penultima e accompagnata da una serie di tre sconfitte. Con tre punti, come già avvenne all’andata, le ragazze di Valeria Spitoni affiancherebbero al terzo posto la Lorenzoni, che riposa.

Serie A1 maschile

Il girone B è ormai monopolio del Butterfly Roma, avviato al ritorno nella Élite e che viaggia a punteggio pieno con una media di sei reti a partita. Tutte le sfide valgono il secondo posto, dove lottano in quattro racchiuse in due punti. Spicca il derby tra HT Sardegna e Juvenilia Uras, stasera al Comunale (ore 15). Due punti dividono le due squadre, oggi l’HT Sardegna è al secondo posto. All’andata vinse la Juvenilia 1-0, al momento è l’unica vittoria della squadra di Tocco.

Tutte le partite in programma oggi saranno precedute da una breve cerimonia commemorativa in memoria di Papa Francesco.

© Riproduzione riservata