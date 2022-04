La Supercoppa femminile è dell’Argentia. Nulla da fare per la Ferrini battuta 3-0, nel match disputato a Roma che ha messo di fronte la squadra campione d’Italia e la finalista della Coppa Italia della scorsa stagione, quando la squadra lombarda si impose in entrambe le competizioni.

Un risultato molto severo per le ragazze di Maria Alacid, condannate dalla innegabile forza delle avversarie, e in minor misura da alcune decisioni arbitrali che non hanno convinto per la palese diversità del metro di valutazione. La Ferrini ha atteso quarantanove minuti per vedersi assegnare il primo e unico corto della partita.

Nella prima frazione la Ferrini parte contratta, e subisce la prima rete al 6’ su corto di Bavaro. Nel secondo quarto le cagliaritane appaiono più sicure e Barbera ha due occasioni, una sventata dalla numero uno avversaria (e azzurra) Caruso, nella seconda perde l’attimo favorevole. Anche Piras è chiamata al lavoro, quando respinge una conclusione di De Biase, ma non può nulla sul corto che la stessa giocatrice realizza al 5’ della terza frazione. Ancora De Biase, al 48’ segna la terza rete su rigore a lungo contestato. Finalmente un corto per la Ferrini ma Caruso sventa la conclusione di Barbera. Nel finale due interventi della stessa Caruso, ancora su Barbera e Flamini, e uno di Piras, applausi per loro, il risultato non cambia.

A1 Femminile. Ieri la Ferrini aveva “preparato” la Supercoppa, battendo sempre a Roma il San Saba per 5-1, per la terza di ritorno del campionato. Vantaggio iniziale di Barbera, pareggio delle romane e a pochi secondi dal riposo Arbia risolve una mischia e Ferrini nuovamente in vantaggio. Mucelli, Ivakhnenko e Flamini fanno poi il resto nella seconda mezzora. L’Amsicora aveva invece l’occasione di andare in fuga, ma contro il Torino è finita 3-3. Primo posto a +2 dalla Lorenzoni che insegue. Cagliaritane sempre avanti, prima con Rossi, poi con Granatto, ma sempre raggiunte. Quando Granatto segna la terza rete sembra fatta, ma a pochi secondi dalla fine la beffa, il Torino pareggia.

A1 Maschile. Negli anticipi di domenica hanno vinto Ferrini, Amsicora e Cus Cagliari. La Ferrini ha battuto l’HC Roma 6-0, va a + 10 sulla seconda del girone B ed ha raggiunto il primo traguardo. La qualificazione matematica alla Top Level (la serie A élite) della prossima stagione. Con l’HC Roma a segno Ojeda (doppietta), Rodriguez, Sirigu, Scarlato e Binaghi.

L’Amsicora ha superato il Valchisone 4-2, consolida il terzo posto e vede da vicino il secondo, quello utile per i playoff. Vittoria con rimonta, al riposo i piemontesi vincevano 2-0. Poi le reti di Giaime Carta, Hassan, Lorenzo Giuliani e ancora Hassan hanno riacceso la luce.

Vittoria e quinto posto nel girone A per il Cus Cagliari. 4-3 al Cus Padova, stavolta ciò che si è creato si è concretizzato. Universitari sempre avanti con due reti iniziali di Gadelkarim, seguite dalla realizzazioni di Ortu e Nasr, con sofferenza finale.

© Riproduzione riservata