I primi tornei Itf di Santa Margherita di Pula entrano nel vivo. Eliminati nei tabelloni di singolare, diversi italiani inseguono la vittoria in doppio.

Nel singolare maschile, si ferma in semifinale il sogno di Gianmarco Ferrari. Accreditato della sesta testa di serie, ha ceduto 7-6(3), 6-1 davanti al francese Legout (numero 8), che ora sfiderà in finale Michalski. Il davisman polacco, numero 1 del tabellone, l'ha spuntata 6-2, 4-6, 6-3 sul portoghese Oliveira (numero 7 del seeding) ed è decisamente a suo agio sui campi del Forte Village resort, visto che ha conquistato l'ultimo torneo disputato qui lo scorso anno.

Nel singolare femminile, va in semifinale la romena Bulgaru (gioca il campionato di serie B2 con la Torres), testa di serie numero 8, che ha eliminato 6-2, 6-1 la tedesca Hobgarski (numero 3) e domani affronterà la britannica Kartal (7), che ha battuto 7-5, 1-6, 6-1 la favorita del torneo, l'olandese Rus. Nell'altra semifinale, si sfidano la polacca Falkowska (4-6, 6-4, 6-2 alla greca Grammatikopoulou, testa di serie numero 2) e la russa Makarova, numero 4 del tabellone (6-1, 6-1 alla turca Sonmez, numero 6).

Bene gli italiani in doppio. Nel maschile, vanno in finale Niccolò Baroni e Federico Cinà, che hanno battuto 7-5, 2-6, 10-3 l'argentino Martinez e il tedesco Stodder. Domani sfideranno per il titolo il canadese Stepanov e lo statunitense Whiting, che hanno eliminato 4-6, 6-3, 10-7 Ferrari e Francesco Forti. Nel femminile, in finale c'è Angelica Moratelli che, in coppia con la Rus, ha eliminato 6-3, 6-2 Georgia Pedone e Federica Urgesi. Domani giocheranno la finale contro Falkowska/Grammatikopoulou (7-5, 6-3 alla russa Maria Bondarenko e all'ellenica Sapfo Sakellaridis).

