Non perde un colpo la Virtus Cagliari nel campionato regionale di serie B di basket femminile. Rinviato, invece, al 15 dicembre, l’impegno in C femminile del Basket 90 in casa di Nulvi.

B femminile. Vittoria netta della Virtus sul campo dell’Astro Sestu (46-86). Partita in equilibrio nel corso della prima parte di gara (28-39 al 20’). Nella ripresa il margine aumenta, fino ad un ultimo quarto nel quale le cagliaritane dilagano nel punteggio. Lucchini, della Virtus, con 18 punti, è la miglior realizzatrice. Nello scontro tra inseguitrici vince la Kiron Elmas, contro il San Salvatore Selargius, per 78-69. Partita combattuta ed equilibrata, con le due squadre che si alternano alla guida del punteggio. Nel finale l’allungo delle padroni di casa, nonostante i 20 punti di Valenti per le selargine. Colpo esterno, invece, dell’Antonianum che supera a domicilio la New Basket Ploaghe per 54-62. Grande equilibrio nel corso dei primi 30’, con le padroni di casa che arrivano anche a condurre sul 44-43. Negli ultimi 10’ le quartesi effettuano il sorpasso e portano a casa la vittoria. Per l’Antonianum è Mainas la migliore con 17 punti. Chiude, infine, la vittoria della Mercede Alghero, contro il Su Planu, per 77-69. Tra le algheresi è Bebbu la migliore, con 19 punti.

C femminile. Non gioca la capolista Basket 90, in casa del Nulvi, ma scendono in campo le altre per la prima di ritorno. Vittoria esterna, in totale la seconda stagionale, per il Basket Quartu, che vince 42-60 contro il Condor Monserrato. Stesso discorso per la Pallacanestro Nuoro, trascinata da una Pes da 16 punti, vittoriosa in casa per 54-38 contro la Coral Alghero.

