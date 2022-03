A Malzeville (Nancy) sconfitta ai punti in 3 riprese per il pugile turritano Federico Serra, nella sfida di boxe della categoria Elite Francia-Italia, ancora in svolgimento. Serra, nei 54 kg, ha incontrato uno dei pugili migliori al mondo: il franco-algerino Billal Bennama, 23 anni, due medaglie di bronzo conquistate ai mondiali. Federico Serra non ha certo sfigurato, ma era a corto di preparazione e nei mesi scorsi ha dovuto superare problemi fisici e personali. "Mi sto allenando solamente da un mese e mezzo - spiega Serra -. Non ero al massimo e ho incontrato un pugile di ottimo livello. Nei mesi scorsi ho preso anche il Covid, che ha allontanato la ripresa delle attività. Infatti ho combattuto nei 54 e non ho fatto in tempo a scendere a 51 kg. Le sensazioni del match perso sono comunque buone. Mi rifarò". Federico Serra, sempre con la canottiera della Nazionale, a maggio sarà impegnato nei campionati europei, che si svolgeranno in Armenia. "A questo grande impegno mi farò trovare pronto - conclude il pugile turritano –. Ma prima effettuerò degli incontri di rodaggio ad aprile". Nel frattempo l'altro pugile sardo nel giro della Nazionale, il cagliaritano Manuel Cappai, è fermo al palo per un infortunio alla mano.

