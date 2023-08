Federico Salomone del Tennis Club Terranova Olbia vince la 29esima edizione del Torneo del Mare, nel tabellone femminile il trofeo va, invece, a Barbara Dessolis.

Questi i verdetti della manifestazione andata in scena nel fine settimana sui rettangoli di gioco del club olbiese, che ha visto trionfare per la prima volta un giocatore del circolo ospitante al termine di una competizione molto partecipata: l'open nazionale di tennis singolo e in doppio ha accolto infatti in città 166 giocatori, che si sono sfidati all'interno dei campi del parco Fausto Noce di Olbia in gare di alto spessore tecnico.

Nelle fasi finali, nel tabellone principale maschile Salomone si è imposto su Antonio Massara per 2-6, 6-3, 6-4, e Nicolò Serra ha trionfato nella terza categoria su Filippo Catalano (6-3, 3-6, 6-4), mentre nel tabellone femminile, la vittoria del torneo principale è andata a Barbara Dessolis, a segno 6-2, 6-0 su Marcella Dessolis; terza categoria a Giorgia Rossi su Elisa Roccaforte (6-3, 6-3).

In quarta categoria, il vincitore è Hermann Maeran su Mario Giua per 7-6, 6-1; infine, nel doppio maschile alzano la coppa Manuel Mazzella e Andrea Calcagno, che sul campo del Terranova si sono imposti per 6-2, 6-0 su Luigi Corrias e Nicolò Serra.

“Si chiude un torneo molto partecipato, che ha visto oltre 160 giocatori impegnati tra le varie competizioni”, interviene il presidente del Tennis Club Terranova, Giuseppe Bianco. “Sono particolarmente soddisfatto perché per la prima volta in 29 edizioni un tesserato del circolo si aggiudica il tabellone principale: lo stesso Salomone, lo scorso anno, ha disputato col Tc Terranova il campionato di serie B1”, aggiunge Bianco. Che alla fine si dice soddisfatto delle prestazioni di tutti i “suoi” atleti: “Basti pensare che le finali di terza categoria femminile e quarta categoria maschile erano completamente made in Terranova”.

Ora qualche giorno per riordinare le idee, dopodiché si passerà all'organizzazione della III edizione del Trofeo Mediterraneo sport, competizione giovanile under 10-12-14-16 in programma dal 19 al 27 agosto. Ma l'evento clou che segnerà il ritorno del grande tennis internazionale a Olbia, la Challenger 125, appena ufficializzato nel calendario dell'Atp, andrà in scena dopo l’estate.

© Riproduzione riservata