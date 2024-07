Nuova avventura per Federico Mazzoleni. L'ala sassarese classe 2006, tra i prospetti più promettenti del basket isolano, nella prossima stagione indosserà la canotta della Bluorobica Bergamo, nel campionato di Serie B Interregionale.

Figlio d'arte (papà Giampaolo, bergamasco, è stato giocatore e allenatore di tante realtà cestistiche tra Sassari e Olbia), Federico Mazzoleni ha mosso i primi passi nel Sant'Orsola, per poi proseguire (al fianco del gemello Alessandro), il suo percorso nella Dinamo 2000 e poi nella Santa Croce Olbia. Squadra con cui, nel 2018, ha vinto il prestigioso Torneo Garbosi di Varese.

Nelle ultime 4 annate, infine, è stato a Cantù, disputando sia i campionati giovanili d’Eccellenza (conquistando il pass per le finali Nazionali nella stagione 2021/2022) che la Serie C. In mezzo, per lui, anche varie convocazioni nelle nazionali giovanili.

