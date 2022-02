Tempo di raduni con la Nazionale, per gli specialisti sardi della canoa polo. Le prime a vestire azzurro sono Claudia Fanni e Giorgia Orofino della Società Canottieri Ichnusa di Cagliari, in partenza per Catania dove domani e domenica parteciperanno al primo allenamento collegiale dell’anno per l’Under 21 femminile. Non si tratta della prima chiamata per le due giocatrici, rispettivamente di 16 e 19 anni. L’anno scorso infatti, con la loro esperienza e versatilità che gli consente di incidere sia in attacco che come esterni difensivi, hanno contribuito alla conquista della medaglia di bronzo delle azzurrine al campionato europeo.

I prossimi. Nelle prossime settimane toccherà a diversi compagni di squadra, unirsi ai migliori giocatori d’Italia: Silvia Cogoni farà parte del raduno della Nazionale maggiore femminile, mentre Michele Ibba, Federico Fanni e Jaalal Bourderka si uniranno agli altri Under 21. Sempre nel mese di marzo, la prima settimana, Giacomo Fanti parteciperà al raduno della prima squadra maschile.

